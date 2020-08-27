Семьи погибших при взрыве газа в многоэтажном доме в Ярославле получили по 1 млн рублей

ТАСС, 27 августа. Семьям погибших при взрыве газа в многоэтажном жилом доме в Ярославе выплатили по 1 млн рублей. Об этом в четверг на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" сообщил губернатор Дмитрий Миронов.

Что известно о взрыве газа в Ярославле

"Семьям погибших мы уже перечислили по миллиону рублей. В целом из областного бюджета на помощь пострадавшим выделили более 5,5 миллиона рублей. Будем решать проблемы каждого конкретного человека", - написал глава региона.

Как сообщалось накануне, в пункте временного размещения (ПВР) в гостинице "Которосль" находились 148 человек. В четверг, по словам губернатора, их число увеличилось до 180, был организован второй ПВР.