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Взрыв газа в жилом доме в Ярославле

Семьи погибших при взрыве газа в многоэтажном доме в Ярославле получили по 1 млн рублей

Как сообщил губернатор Дмитрий Миронов, в целом из областного бюджета на помощь пострадавшим выделили более 5,5 млн рублей

ТАСС, 27 августа. Семьям погибших при взрыве газа в многоэтажном жилом доме в Ярославе выплатили по 1 млн рублей. Об этом в четверг на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" сообщил губернатор Дмитрий Миронов.

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"Семьям погибших мы уже перечислили по миллиону рублей. В целом из областного бюджета на помощь пострадавшим выделили более 5,5 миллиона рублей. Будем решать проблемы каждого конкретного человека", - написал глава региона.

Как сообщалось накануне, в пункте временного размещения (ПВР) в гостинице "Которосль" находились 148 человек. В четверг, по словам губернатора, их число увеличилось до 180, был организован второй ПВР.

Теги
РоссияМиронов, Дмитрий ЮрьевичЯрославская областьВзрыв газа в жилом доме в Ярославле
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