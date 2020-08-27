За последнюю неделю вывозными рейсами на родину вернулись 4 тыс. россиян

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Порядка 4 тыс. россиян вернулись на родину вывозными рейсами за прошедшую неделю. Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы продолжаем работу по оказанию содействия в возвращении наших граждан на родину. Сейчас уже можно говорить, в общем-то, не столько о вывозных рейсах, сколько о целевых. Они остаются востребованными и сейчас, даже спустя почти пять месяцев после запуска соответствующего алгоритма, - сказала дипломат. - За прошедшую неделю ими воспользовались свыше 4 тыс. человек".

Общее число возвратившихся, по ее словам, превысило 290 тыс. "Причем напомню, что открыт ряд направлений для регулярного авиасообщения, но тем не менее эти рейсы остаются более, чем востребованными. Цифры об этом говорят сами за себя", - добавила Захарова.

Она отметила, что до 1 сентября запланирован еще ряд рейсов, в том числе из Израиля, Индии (Гоа), Испании (Аликанте, Барселона), Италии (Верона, Рим), Кипра, ОАЭ, Республики Корея, Франции (Париж и Ницца) и Японии.

Регулярное авиасообщение между Россией и другими странами было прервано в конце марта из-за пандемии коронавируса. После этого можно было осуществлять только так называемые вывозные рейсы. С 1 августа было разрешено возобновить полеты в Великобританию, Танзанию и Турцию. С 15 августа возобновились рейсы между РФ и Швейцарией.