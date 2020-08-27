Международный волонтерский лагерь в 2020 году пройдет онлайн

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Международный волонтерский лагерь пройдет в онлайн-формате в 2020 году, сообщила в четверг заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова на пресс-конференции ТАСС.

"Мы все готовимся к Международному волонтерскому лагерю. В ситуации, в которой сегодня находятся все страны, мы будем проводить Международный волонтерский лагерь в онлайн-формате", - сказала Ярилова, добавив, что на мероприятии ожидается более 2 тыс. слушателей.

Также заместитель министра культуры отметила, что просветительский проект "Школа волонтеров наследия" пройдет в этом году с августа по ноябрь. По ее словам, мероприятия пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Орле, Пскове, Владимире, Саратовской, Самарской и Ленинградской областях.

"Школа волонтеров наследия" - просветительский курс, который проводится для людей, интересующихся темой сохранения наследия. В 2019 году "Школа волонтеров наследия" проходила с августа по декабрь 2019 в пяти регионах страны: Москва, Санкт-Петербург, Псковская область, Республика Крым и Республика Татарстан. Организатор Школы - Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры. География участников проекта - 1 600 слушателей из 22 регионов России.

Международный волонтерский лагерь - социальный проект, который длится 2-3 недели и проходит практически в любой стране мира. Команда проекта - 10-20 человек из разных стран, не больше двух представителей одной страны.