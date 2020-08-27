В Калужской области открылся центр управления регионом

ТАСС, 27 августа. Центр управления регионом (ЦУР) для оперативного решения возникающих проблем и ответов на запросы жителей открыли в четверг в Калужской области. Кроме существующих в российских регионах направлений, в ЦУР Калужской области будут рассматривать вопросы экологии, сообщил на церемонии открытия замгубернатора региона Дмитрий Разумовский.

"ЦУР это возможность получения информации о проблемах, вопросах, жалобах, запросах граждан из совершенно разных источников. Сегодня ЦУР получают основные данные из социальных сетей. К существующим блокам центра - здравоохранение, образование, транспорт, энергетика, ЖКХ, дороги, ТКО, соцзащита - в регионе дополнительно запустили три направления - МФЦ, экология и муниципальный ЦУР Калуги"- сказал Разумовский.

Калужская область вошла в число пилотных регионов, где к тестированию работы центра приступили еще весной 2020 года. Ранее в правительстве области также отмечали, что в планах у региона создание на базе ЦУР центра компетенций по управлению данными.

Также в четверг в рамках открытия ЦУР состоялось подписание соглашения о взаимодействии между Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и правительством Калужской области об апробации технологических решений, реализованных на базе единого портала государственных и муниципальных услуг. "Платформа обратной связи, по поводу которой мы подписали соглашение, одна из важнейших компонент единого окна обращения граждан к органам власти. В рамках внедрения платформы обратной связи граждане получат возможность с каждого сайта органов власти, организации через единую форму подать сообщение, которое в ускоренном режиме будет рассмотрено", - отметил замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олег Качанов.

Первый центр управления регионом появился в Московской области в конце 2018 года. В центре с помощью информационных систем круглосуточно собираются и анализируются данные из всех сфер жизни Подмосковья. Информация распределяется на профильные блоки: медицина, образование, соцзащита, транспорт и дороги, госуслуги, ЖКХ и мусор, строительство, безопасность, СМИ, нацпроекты. Президент России Владимир Путин отметил, что ЦУРы, аналогичные действующему в Подмосковье, должны открываться и в других субъектах страны.