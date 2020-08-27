Россия и Саудовская Аравия упростят условия для взаимных поездок граждан

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Меморандум между правительствами России и Саудовской Аравии об упрощении выдачи виз гражданам двух стран вступит в силу 30 августа. Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Хотела бы также сообщить, что 30 августа вступает в силу меморандум между правительством Российской Федерации и правительством Королевства Саудовская Аравия об упрощении выдачи виз гражданам двух стран", - сказала она.

Меморандумом предусматривается оформление многократных туристических виз на срок до шести месяцев, многократных частных виз сроком до одного года, а также многократных деловых и гуманитарных виз на срок до пяти лет. Многократные визы оформляются для пребывания на территории государств другой стороны на срок не более 90 дней в течение каждого периода в 180 дней, указала дипломат.

РФ и Саудовская Аравия подписали упомянутый меморандум 14 октября 2019 года в ходе государственного визита российского лидера Владимира Путина в королевство.