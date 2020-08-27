Верховный суд отказался рассматривать оспаривающий трехдневное голосование на выборах иск

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Верховный суд России отказался рассматривать иск, оспаривающий законность трехдневной процедуры голосования. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе суда.

"Верховный суд отказал в принятии иска от группы заявителей, в котором оспаривалась законность трехдневного срока голосования", - сказала собеседница агентства.

ЦИК 24 июля утвердил порядок проведения единого дня голосования, согласно которому 13 сентября станет основным днем, а 11-го и 12-го можно будет голосовать досрочно. Выборы разного уровня пройдут в 83 регионах РФ, по их итогам будет замещено около 77 тыс. мандатов.