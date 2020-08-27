Власти Кировской области приняли решение о закрытии полигона ТКО в Осинцах

КИРОВ, 27 августа. /ТАСС/. Полигон твердых бытовых отходов в Осинцах под Кировом, законность строительства которого оспорена в суде, закроют, а потоки отходов распределят на другие полигоны, входящие в территориальную схему обращения с отходами. Об этом сообщил журналистам председатель правительства Кировской области Александр Чурин.

Арбитражный суд Волго-Вятского округа в ноябре 2019 года оставил в силе решение о незаконности строительства полигона, на который с 1 января вывозятся твердые коммунальные отходы (ТКО) из Кирова. Суд согласился с позицией Кировского аэроклуба ДОСААФ о том, что скопление птиц на полигоне, расположенном недалеко от аэродрома, может представлять угрозу для работы авиации.

"Есть вступившие в законную силу решения суда о признании разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию полигона незаконным и недействительным. Мы приняли решение прекратить размещение отходов на полигоне в Осинцах в соответствии с принятыми судебными решениями, уведомление полигону направлено. В соответствии с территориальной схемой [обращения с твердыми коммунальными отходами] мы перенаправляем проток отходов на другие полигоны. Параллельно мы прорабатываем вопрос строительства новой мусоросортировочной станции и нового полигона для хранения "хвостов", оставшихся после мусоросортировки", - сказал Чурин.

Он уточнил, что тариф для граждан не изменится. "Тариф останется неизменным, транспортные расходы в тариф уже включены. Деньги, которые были направлены в инвестпрограмму "Центрального полигона" (владелец полигона в Осинцах, - прим ТАСС), будут направлены на строительство другого полигона и [объекта] мусоросортировки", - пояснил Чурин, уточнив, что место размещения нового полигона и мусоросортировочной станции пока не определено.

По данным областного правительства, согласно территориальной схеме обращения с отходами, отходы, которые ранее направлялись на полигон в Осинцах, могут вывозиться на полигоны ТКО в Слободском (деревня Скоковы), Оричевском и Зуевском районах.

Согласно схеме обращения с ТКО, с 1 января 2019 года на полигон в Осинцах вывозили мусор из областного центра, действовавший ранее в Кирове полигон в Костино исчерпал свои мощности. Ежегодно в регионе образуется 518 тыс. тонн отходов. Сбором, обработкой, утилизацией и захоронением отходов в регионе с 1 января 2019 года занимается единый региональный оператор - компания "Куприт".