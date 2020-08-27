Свердловские власти рекомендовали иностранным студентам остаться на "удаленке" до января

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 августа. /ТАСС/. Власти Свердловской области рекомендовали иностранным студентам, которые на данный момент находятся за пределами России, оставаться на дистанционном обучении до января. Об этом сообщил в четверг в ходе брифинга заместитель губернатора области Павел Креков.

"Наша задача сделать так, чтобы максимальное количество студентов иностранных (за пределами России - прим. ТАСС) остались на дистанционном обучении до начала следующего года", - сказал Креков, отметив, что данное решение обсуждалось с руководителями вузов региона.

Он добавил, что тем, кто по каким-то причинам не сможет остаться дома на дистанционном обучении, на две недели после прибытия предоставят место в обсерваторе.

В Свердловской области продолжает действовать масочный режим в общественных местах, а также другие ограничительные меры. Режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями продлили до 31 августа. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 24 839, за последние сутки выявили 119 новых случаев.