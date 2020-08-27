Мурманская область и TUI Россия планируют запустить чартеры для туристов к Новому году

МУРМАНСК, 27 августа. /ТАСС/. Правительство Мурманской области и крупнейший туроператор TUI Россия планируют организовать чартерные рейсы для туристов и жителей региона в 2020 году. Первые рейсы могут вылететь из Москвы уже в ближайшие новогодние праздники, сообщили ТАСС в правительстве Мурманской области.

"Правительство Мурманской области и заключило соглашение о сотрудничестве с крупнейшим туроператором TUI Россия. В настоящее время готовятся к запуску зимние программы TUI Россия 2020-2021 года по Мурманской области, в том числе рассматривается возможность организации чартерных рейсов для туристов и жителей региона. Правительство Мурманской области совместно с ООО "ТТ-Трэвел" дополнительно проработает вопрос о возможности организации чартеров из Москвы в ближайшие новогодние праздники", - сообщили в правительстве.

От Мурманской области соглашение подписал губернатор Андрей Чибис, он подчеркнул, что сотрудничество с крупнейшим туроператором страны поможет правильно выстроить туристическую отрасль региона и грамотно продвигать местные туристические продукты. "Сегодня мы обсудили, как правильно выстраивать туристическую отрасль, сферу экономики. Для региона это трансформация наших идей и инициатив в практическую плоскость по развитию туриндустрии. Важно отметить, что это не замена локальных туристических операторов, а совместная работа с местными туроператорами, местными предпринимателями, подтягивание их уровня для формирования того продукта, который можно смело продавать туристу", - отметил Чибис.

При этом генеральный директор ООО "ТТ-Трэвел" (торговый знак TUI) Тарас Демура уточнил, что привлекать туристов на территорию нужно "технологично", чтобы людям было удобно добираться до туробъектов, иметь хорошие места размещения, компетентных гидов, объекты питания. По мнению Демуры, такое возможно только в случае конструктивного взаимодействия туроператоров, властей и инвесторов.

"Мы должны из природных красот сделать туристический продукт. Это совместная работа туроператора, локальных властей и инвестора, который вкладывает в местную инфраструктуру. Только симбиоз этих трех участников даст хороший эффект: массовый экологичный турпродукт, приносящий деньги в бюджет, а не оседающий в серой кассе, и возможность регулировать антропогенную нагрузку", - сказал Демура.

TUI Россия является совместным предприятием крупнейшего международного холдинга TUI Group - мирового лидера в области туризма и российской компании А. А. Мордашова ООО "Севергрупп" (владеет 90% акций TUI Россия), что обеспечивает гарантированную финансовую стабильность компании. Включает в себя туроператора и сеть турагентств на территории России и осуществляет свою деятельность в сферах внутреннего, въездного и выездного туризма.