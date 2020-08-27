В Якутии ограничительные меры продлены до 18 сентября

ЯКУТСК, 27 августа. /ТАСС/. Ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса продлены на территории Якутии до 18 сентября. Соответствующий указ подписал глава Якутии Айсен Николаев, сообщили журналистам в пресс-службе регионального правительства.

"Действующие на сегодня ограничительные меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в республике в связи с распространением новой коронавирусной инфекции продлены до 18 сентября", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что продление мер связано с тем, что коэффициент распространения коронавируса в регионе остается на уровне 0,9-1.

Тем не менее с 28 августа в Якутии разрешены репетиции творческих коллективов театров, концертных организаций и культурно-досуговых учреждений. "Репетиции будут проходить без участия зрителей и с соблюдением требований методических рекомендаций, утвержденных главным государственным санитарным врачом Российской Федерации", - добавили в пресс-службе.

Указом также уточнены нормы социального дистанцирования в фитнес-клубах и тренажерных залах. Согласно документу, площадь на одного человека должна составлять не менее 4 кв. м.

Ранее противоэпидемические меры в республике власти продлили до 28 августа. В Якутии со 2 июля в регионе действует второй этап снятия ограничений: открылись торговые центры без работы фудкортов и игровых зон, заработали летние кафе, туристические базы, библиотеки, музеи. Всего в Якутии, по данным ресурса стопкоронавирус.рф, выявлено 7 210 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 5 870 человек, умерли 79 пациентов.