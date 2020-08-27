Соглашение ЕС и AstraZeneca снимет с компании ответственность за побочные эффекты вакцины

БРЮССЕЛЬ, 27 августа. /ТАСС/. Соглашение между Евросоюзом и фармацевтической компанией AstraZeneca по предзаказу еще находящейся в разработке вакцины от коронавируса, о котором в четверг сообщила Еврокомиссия, заранее снимает с базирующейся в Великобритании компании любую юридическую ответственность за возможные побочные эффекты в результате применения препарата. Об этом сообщила бельгийская газета Soir .

"Проблема заключается в том, что фармацевтический гигант добился от Еврокомиссии полного иммунитета в законодательном плане в случае, если применение вакцины в конечном итоге будет сопровождаться негативными побочными эффектами, - отмечает газета. - Это означает, что производитель вакцины [по данному соглашению] не должен будет платить компенсации в случае судебных исков - вся финансовая ответственность ляжет на плечи правительств государств, которые будут эту вакцину приобретать".

Издание поясняет, что таким образом, если вакцина AstraZeneca нанесет ущерб здоровью людей, и это будет доказано в суде, то ни производитель вакцины, ни Европейская комиссия не должны будут выплачивать пострадавшим компенсации - этим придется заниматься правительствам тех стран ЕС, граждане которых могут пострадать от применения вакцины. То есть на компенсации налогоплательщикам пойдут деньги самих налогоплательщиков.

Газета отмечает, что Бельгия, как страна Евросоюза, в настоящий момент пытается принять решение, какую из пяти рекомендованных Еврокомиссией, однако еще не вышедших на рынок вакцин от коронавируса она намерена выбрать для предстоящей вакцинации своих граждан. Газета отмечает, что, с высокой вероятностью, правительство Бельгии остановит свой выбор именно на вакцине от AstraZeneca. Поэтому местные эксперты сейчас собирают всю имеющуюся открытую информацию о вакцине, ее производителе, будущих условиях коммерциализации и применения.

Ранее представитель Еврокомиссии сообщил, что ЕК подписала договор с AstraZeneca о поставках в страны Евросоюза 400 млн доз потенциальной вакцины от нового коронавируса. В документе подчеркивается, что Еврокомиссия продолжает обсуждать аналогичные соглашения с другими производителями вакцин и уже успешно завершила переговоры с Sanofi, Johnson&Johnson, CureVac и Moderna. Еврокомиссия отметила, что уже оплатила AstraZeneca €336 млн в счет будущего контракта.