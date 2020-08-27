В Роспотребнадзоре заявили о невозможности сделать выводы о повторном заражении COVID-19

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Случаи повторного заражения новой коронавирусной инфекцией являются единичными, поэтому пока нельзя сделать выводы о его возможности. Об этом сообщил журналистам заместитель директора по научной работе Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

"Информация о подобных случаях периодически появляется, но они носят настолько единичный характер, что пока нельзя сделать определенные выводы о возможности повторного заражения. Пока мы можем лишь предполагать, что гипотетически повторные случаи коронавирусной инфекции могут возникать у людей, которых поражают сразу два штамма. Поскольку иммунитет вырабатывается к одному штамму, можно заболеть коронавирусом, заразившись другой его версией", - сказал он, отметив, что аналогичная ситуация отмечается и с сезонным гриппом.

По его словам, нельзя исключать случаи повторного заражения у людей с первичными и вторичными иммунодефицитами или же из-за индивидуальных особенностей иммунной системы человека. Так, недостаточное количество антител у переболевшего может выработаться при ослабленном иммунитете. Кроме того, некоторые тест-системы могут давать ложноположительные результаты.

"Тем не менее к настоящему моменту случаи повторного заражения в мире фиксируются крайне редко и требуют дополнительной перепроверки и подтверждения. Поэтому мы продолжаем внимательно следить за ситуацией с распространением COVID-19 и ждем научных статей и официального подтверждения ВОЗ", - заключил эксперт.