В училищах и колледжах Новгородской области разрешили провести линейки для первых курсов

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 27 августа. /ТАСС/. Новгородские власти разрешили проведение линеек для первых курсов в учреждениях среднего профессионального образования (СПО) Новгородской области, сообщил в четверг в ходе заседания оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции губернатор региона Андрей Никитин. Смягчений других ограничений, введенных из-за пандемии, до середины сентября в области не произойдет.

Ранее власти региона сообщали, что учебный год в Новгородской области начнется в очном режиме, а торжественные линейки 1 сентября из-за ситуации с коронавирусом пройдут только для учеников первых и одиннадцатых классов школ региона.

"Мы, безусловно, по просьбе коллег из СПО разрешим там тоже линейки для первых курсов, чтобы они были, также как в школах, [где] они разрешены для первых и выпускных классов. Но при этом другие ограничения на сегодняшний день мы снимать не будем", - сказал Никитин.

Он также пояснил, что к вопросу дальнейшего смягчения ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса, региональный оперативный штаб вернется на заседании в середине сентября.

По данным регионального оперштаба, на 27 августа в Новгородской области зарегистрировали 4254 (плюс 19 за последние сутки) случая заражения коронавирусом, 3444 жителя региона выздоровели и выписали из больницы, 68 умерли.