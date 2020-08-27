В Минске задержали журналистов. В их числе фотокорреспондент ТАСС

МИНСК, 27 августа. /ТАСС/. Фотокорреспондент ТАСС Сергей Бобылев в четверг вечером был задержан в Минске на площади Свободы во время освещения акции протеста несогласных с результатами президентских выборов.

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Бобылев, у которого есть официальная аккредитация МИД Белоруссии, вышел на связь с редакцией и сообщил, что сотрудники милиции поместили его в автобус с другими задержанными журналистами, среди которых представители агентств Reuters, Associated Press, а также "Радио Свобода". Он добавил, что в качестве причины задержания ему была озвучена формулировка "проверка документов".

По его словам, задержанных журналистов везут в Октябрьский РУВД.

Журналисты готовились освещать запланированный марш от площади Свободы к площади Независимости, где находится Дом правительства Белоруссии.

Тем временем на самой площади Свободы у Свято-Духова кафедрального собора продолжают собираться люди. Некоторые из них с бело-красно-белой символикой. Сейчас здесь около сотни человек и также порядка двух десятков журналистов.