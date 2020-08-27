{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис в Белоруссии
Обновлено 

В Минске задержали журналистов. В их числе фотокорреспондент ТАСС

Сотрудники милиции поместили Сергея Бобылева в автобус с другими задержанными журналистами
Сергей Бобылев Владимир Барабанов/ТАСС, архив
Описание
Сергей Бобылев
© Владимир Барабанов/ТАСС, архив

МИНСК, 27 августа. /ТАСС/. Фотокорреспондент ТАСС Сергей Бобылев в четверг вечером был задержан в Минске на площади Свободы во время освещения акции протеста несогласных с результатами президентских выборов.

На эту тему
Таймлайн кризиса в Белоруссии: от президентских выборов к протестам

Бобылев, у которого есть официальная аккредитация МИД Белоруссии, вышел на связь с редакцией и сообщил, что сотрудники милиции поместили его в автобус с другими задержанными журналистами, среди которых представители агентств Reuters, Associated Press, а также "Радио Свобода". Он добавил, что в качестве причины задержания ему была озвучена формулировка "проверка документов".

По его словам, задержанных журналистов везут в Октябрьский РУВД.

Журналисты готовились освещать запланированный марш от площади Свободы к площади Независимости, где находится Дом правительства Белоруссии.

Тем временем на самой площади Свободы у Свято-Духова кафедрального собора продолжают собираться люди. Некоторые из них с бело-красно-белой символикой. Сейчас здесь около сотни человек и также порядка двух десятков журналистов.

Теги
БелоруссияРоссияКризис в Белоруссии
Пандемия COVID-19
Когда ожидается появление второй российской вакцины? Главное о коронавирусе за 27 августа
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире
Читать полностью