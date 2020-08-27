В ФРГ введут минимальный штраф в €50 за отсутствие защитной маски

БЕРЛИН, 27 августа. /ТАСС/. Правительство ФРГ и власти федеральных земель Германии договорились о введении минимального штрафа в €50 за отсутствие защитной маски в общественном транспорте, магазинах, общественных учреждениях, на территории детских садов и школ. Об этом сообщила в четверг канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции в Берлине по итогам переговоров с премьерами регионов страны.

"Тот, кто нарушит свои обязанности, будет подвергнут серьезным взысканиям", - предупредила Меркель. "Мы очень серьезно относимся к этому росту [числа заражений коронавирусом] в летние месяцы", - добавила она.

Пока вводить минимальный штраф в €50 не планирует только федеральная земля Саксония-Анхальт. Дело в том, что именно земельные власти в итоге принимают окончательное решение по таким вопросам.

Единство достигнуто по вопросу запрета на проведение массовых мероприятий до конца текущего года. Это ставит под сомнение возможность допуска болельщиков на спортивные состязания, о чем говорят в последние недели. Уже сейчас известно, что не состоится Берлинский марафон и праздник пива "Октоберфест", которые должны были пройти осенью, а матчи Бундеслиги не смогут посещать болельщики.

В вопросе организации частных вечеринок и праздников Меркель призвала к бдительности. Агентство DPA сообщило, что канцлер и премьеры не смогли договориться о единых правилах относительно максимально разрешенного числа участников торжеств, проводимых в кругу друзей и семьи. Правительство ФРГ изначально хотело, чтобы оно не превышало 25 человек. Сейчас же лишь рекомендуется проводить крупные частные встречи на воздухе, а не в закрытых помещениях.

О прибытии из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой

Меркель призвала граждан отказаться от поездок в так называемые зоны риска - страны и регионы, которые определяет и публикует на своем сайте берлинский Институт вирусологии имени Роберта Коха (RKI, подчиняется Минздраву ФРГ). Сейчас в ФРГ при прибытии из государств с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, в числе которых находится Россия, можно пройти бесплатный тест на коронавирус. Если он окажется отрицательным, то проходить двухнедельный карантин не нужно.

Новое регулирование предусматривает, что с 1 октября на карантин по прибытии из зон риска придется уйти в любом случае, и выйти из него можно будет только спустя 5 дней при отрицательном тесте на коронавирус.

В настоящее время в Германии вновь растут темпы распространения коронавируса. За последние сутки заразились 1 507 человек, такие темпы фиксировались в ФРГ в мае. Всего инфекция выявлена у 237 936 жителей страны.