Обрушившийся на США ураган "Лаура" ослабел до первой категории

ТАСС, 27 августа. Ураган "Лаура", обрушившийся на штаты Техас и Луизиана в США, ослабел в четверг до первой категории по шкале Саффира - Симпсона. Об этом свидетельствуют данные Национального центра США по наблюдению за ураганами.

По его информации, в настоящее время максимальная скорость ветра в пределах урагана составляет 33,3 м/с, что соответствует первой категории по шкале ураганов. Ураган движется в северном направлении со скоростью 7,2 м/c.

Ранее телеканал CNN информировал, что "Лаура" может стать тропическим штормом уже в четверг.

Наибольшее воздействие пока испытали города Лэйк Чарльз и Хэкберри в штате Луизиана и Порт-Артур в Техасе. В районах прохождения урагана отмечается резкий подъем воды в реках, однако сообщений о наводнениях пока не поступало. Без света остаются 285 тыс. человек. В Лэйк Чарльзе повреждено несколько зданий, однако, по словам представителей городских властей, точный размер ущерба пока оценить нельзя. Телеканал NBC сообщил в четверг о гибели девочки-подростка в штате Луизиана. Отмечается, что она стала первой жертвой удара стихии в США.

Сезон ураганов обычно продолжается в Атлантике полгода - с начала июня до конца ноября. Атмосферное явление классифицируется как тропический шторм и получает имя, если скорость ветра в его пределах достигает около 17,5 м/с. При скорости ветра 33 м/с и более шторм становится ураганом.