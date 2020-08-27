Выдача сертификатов на улучшение жилищных условий началась в Нижегородской области

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин вручил в четверг первые сертификаты на улучшение жилищных условий 30 многодетным семьям. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой правительства региона.

"В Нижегородской области более 26,6 тыс. многодетных семей. В очереди на бесплатное предоставление земельного участка стоят более 6 тысяч семей. Чтобы ускорить процесс получения поддержки, с апреля 2020 года мы расширили нормы регионального закона: теперь он позволяет вместо участка выбрать социальную выплату - сертификат на улучшение жилищных условий. Прием заявлений от многодетных семей на предоставление сертификата начался с 13 июля, и сегодня первые 30 семей смогут воспользоваться этим правом" - цитирует пресс-служба Глеба Никитина.

Сертификат дает семье право получить единовременную выплату в 470 тыс. рублей. Эти средства можно направить на достройку дома, погашение ипотеки или первый взнос по ней. Полученный сертификат нижегородцы смогут использовать в любое удобное время.

Условием получения сертификата является гражданство РФ, которое должно быть у всех членов многодетной семьи. Родители должны иметь постоянную регистрацию в Нижегородской области не менее пяти лет до момента подачи заявления.

"Если семья ранее реализовала свое право на получение земельного участка в собственность бесплатно, то она не может претендовать на получение сертификата. Если многодетная семья до сих пор на учет не вставала, то вместе с заявлением в министерство имущественных и земельных отношений прилагается стандартный пакет документов, которые можно подать как по почте, так и в электронном виде", - говорится в сообщении.