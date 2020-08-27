Власти Кировской области планируют запустить авиарейс до Калуги в 2021 году

КИРОВ, 27 августа. /ТАСС/. Власти Кировской области рассчитывают в 2021 году запустить регулярный авиарейс Киров - Калуга, который позволит жителям Кировской области в международном аэропорту Калуги пересаживаться на рейсы в Турцию и другие страны с прохождением таможенного контроля без получения багажа. Об этом рассказал журналистам председатель правительства области Александр Чурин.

"Наши партнеры из калужского аэропорта предложили схему: пассажиры в Кирове проходят таможенный контроль, садятся в самолет и летят в Калугу, там пересаживаются на чартер без дополнительного таможенного осмотра и прилетают, например, в Турцию. Мы подошли к этой схеме уже в начале года, но пандемия внесла свои коррективы. Надеюсь, в будущем году мы такую технологию обкатаем и предоставим нашим жителям", - сказал Чурин.

Он отметил, что в перспективе аэропорт Победилово может рассматривать вопрос о получении статуса международного, если удастся обеспечить пассажиропоток и решить ряд технических сложностей. "Само получение статуса международного аэропорта очень сложное, необходимо выполнить определенные нормативы, в том числе технические. Но самое главное - обеспечить поток и заинтересованность, <…> мы должны показать, что у нас есть спрос на эти услуги", - отметил Чурин.

По его словам, реализации заложенных на 2020 год планов по развитию аэропорта помешала пандемия коронавируса. "В прошлом году [пассажиропоток] превысил 240 тыс. человек, это очень хороший показатель для небольшого регионального аэропорта. На этот год мы строили грандиозные планы по развитию аэропорта: планировали провести реконструкцию здания (проектно-сметная документация уже готова), зала ожидания, зоны фудкорта, должны были появиться новые места размещения пассажиров для бизнес-класса и держателей карт Priority Pass. Коррективы в наши планы внесла пандемия коронавируса, тем не менее, все намеченные планы мы реализуем в будущие годы", - рассказал Чурин, отметив, что на 2021 год запланировано строительство аварийно-спасательной станции недалеко от взлетно-посадочной полосы.

Из-за пандемии коронавируса и отмены авиарейсов в апреле пассажиропоток в кировском аэропорту Победилово упал в 28 раз по сравнению с апрелем прошлого года, аэропорт обслужил 600 пассажиров, в то время как годом ранее за тот же период - 17 тыс. человек. В июле пассажиропоток в кировском аэропорту составил более 28 тыс. человек, что превышает показатель аналогичного периода прошлого года на 11%. Из аэропорта Кирова можно улететь по пяти направлениям: в Москву, Санкт-Петербург, Симферополь, Сочи, Нарьян-Мар. Рейсы выполняют авиакомпании "Победа", "Руслайн", "Ираэро", "Ютэйр" и "Северный ветер".

Победилово - аэропорт города Кирова, расположенный в 22 км юго-западнее от центра. Обслуживает региональные рейсы по России. Имеет статус аэропорта федерального значения.