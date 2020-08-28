Глава ВОЗ заявил, что пандемия повлияла на психическое здоровье миллионов людей

ЖЕНЕВА, 28 августа. /ТАСС/. Пандемия заболевания, вызываемого новым коронавирусом, оказала влияние на психическое здоровье миллионов людей. Об этом заявил в четверг на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

"COVID-19 (вызываемое новым коронавирусом заболевание - прим. ТАСС) повлиял на психическое здоровье миллионов в том, что касается вызванной им тревоги и страха, а также нарушения работы служб по поддержке психического здоровья", - сказал он. Гендиректор обратил внимание на "глубокое воздействие", которое оказывает на психику "отсутствие социального взаимодействия вследствие пандемии".

Глава ВОЗ напомнил, что психическое здоровье и до пандемии было "забытым вопросом в глобальном здравоохранении". По его словам, "около миллиарда людей живут с психическими расстройствами, три миллиона умирают ежегодно от вредоносного употребления алкоголя и каждые 40 секунд один человек в мире совершает самоубийство". Чтобы привлечь внимание мирового сообщества к этим проблемам, ВОЗ наметила на 10 октября, когда будет отмечаться Всемирный день психического здоровья, международный онлайн-форум в поддержку соответствующих служб.

Коснувшись усилившегося в последнее время роста числа заразившихся коронавирусом в некоторых странах, Тедрос Аданом Гебрейесус отметил, что новые очаги часто связаны с местами, где скапливается много людей. Речь идет, в частности, о стадионах и ночных клубах. Как пояснил гендиректор, "каждая страна и община сами решают, как проводить такие мероприятия безопасно, на основе их собственной оценки риска".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран и 11 марта была признана ВОЗ пандемией.