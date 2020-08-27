Власти Москвы опровергли информацию о принудительной вакцинации от коронавируса

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Информация, распространяемая в соцсетях, о якобы принудительной вакцинации от коронавируса в одной из поликлиник Москвы не является достоверной, пострегистрационные исследования вакцины будут проходить в отобранных медицинских учреждениях на добровольной основе. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

"Информация, которая распространяется в социальных сетях, что якобы в городской поликлинике № 134 началась "добровольно-принудительная" вакцинация от коронавирусной инфекции, полностью не соответствует действительности", - сказали в пресс-службе.

Там пояснили, что пациентка, которая сообщила об этом, во время визита к врачу общей практики была проинформирована о возможности сделать прививку от пневмококковой инфекции. А приложенная к посту фотография - стандартная форма, которая подписывается при оказании любой медицинской процедуры и в соответствии с законом "Об охране здоровья граждан" является необходимым предварительным условием любой медицинской процедуры. К проведению вакцинации от коронавируса или исследованиям она не имеет никакого отношения.

Как уточнили в пресс-службе, поликлиника № 134 не входит в список медицинских организаций, где будут проходить пострегистрационные исследования вакцины от коронавируса. Кроме того, сама вакцина от коронавируса еще не поступила в городские учреждения.

"А пострегистрационные исследования вакцины от коронавирусной инфекции проходят исключительно на добровольной основе. Чтобы принять участие в вакцинации, необходимо сначала заполнить анкету на портале mos.ru. После этого врачи изучат заявки и проведут отбор по медицинским показаниям. На основе информированного согласия на виды медицинских вмешательств вакцинация от коронавируса не проводится", - добавили в ведомстве.