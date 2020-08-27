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Пандемия COVID-19

В ВОЗ заявили, что 70% населения планеты должно вакцинироваться для выработки иммунитета

Эксперт организации Мария ван Керкхове подчеркнула, что попытки выработки коллективного иммунитета естественным образом будут опасными и приведут к большому числу жертв

ЖЕНЕВА, 27 августа. /ТАСС/. Мировой охват вакцинацией должен составлять 65-70% для выработки иммунитета к новому коронавирусу. Об этом заявил в понедельник на брифинге главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан, отвечая на вопрос о том, является ли целесообразным выработка коллективного иммунитета естественным способом.

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"Лучшим способом достижения иммунитета является вакцинация, - отметила она. - И ее охват должен составлять не менее 65-70%".

Со своей стороны эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове подчеркнула, что попытки выработки коллективного иммунитета естественным образом будут опасными и приведут к большому числу жертв. По ее словам, вакцинация является самым эффективным способом защиты населения. "По всему миру ведутся активные работы по разработке безопасной и эффективной вакцины", - заметила ван Керкхове.

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