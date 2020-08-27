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Пандемия COVID-19
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В вузах не будут требовать сдавать анализы на COVID-19 перед началом нового учебного года

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© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Студентам и сотрудникам вузов не придется в обязательном порядке сдавать анализы на наличие коронавируса перед началом нового учебного года, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.

"Согласно методическим рекомендациям Роспотребнадзора по профилактике новой коронавирусной инфекции в вузах, утвержденных 29 июля 2020 года, сдача анализов на наличие COVID-19 студентами, преподавателями и сотрудниками перед учебным годом не требуется", - сообщил представитель пресс-службы.

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РоссияПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
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