Хабаровские власти решили проблему с горячим питанием для младшеклассников во всех школах

ХАБАРОВСК, 27 августа. /ТАСС/. Все школы Хабаровского края готовы к началу учебного года и будут обеспечивать младшеклассников горячим питанием, существовавшие сложности полностью устранены. Об этом сообщил в четверг врио губернатора региона Михаил Дегтярев в эфире телеканала "Россия-24".

"Школа в Тополево готова, как и все школы Хабаровского края, к началу учебного года. Были некоторые замечания у Роспотребнадзора, некоторые сложности с организацией горячего питания. На сегодняшний день они полностью устранены. 100% школ будут обеспечивать младшеклассников горячим питанием за федеральные деньги и то, что мы не успели заявить, за наш краевой счет", - сказал врио губернатора.

Дегтярев отметил, что все школы также оснащаются дезинфицирующими приборами за счет краевого бюджета из резервного фонда. "И в целом мы готовы на 100%", - добавил он.

Ранее Дегтярев говорил, что более 80 из 381 школы края не готовы обеспечить горячим питанием младшие классы. Он отмечал, что вопрос будет решаться в срочном порядке.

В январе в ходе оглашения ежегодного послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин предложил сделать бесплатным горячее питание для учеников начальной школы. Он отметил, что такое питание ученики начальных классов в школах, технически готовых к этому, должны начать получать с 1 сентября 2020 года, по всей стране - не позднее 1 сентября 2023 года.