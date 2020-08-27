Воронежские власти сняли ограничения на работу учреждений образования и кинотеатров

ТАСС, 27 августа. Губернатор Воронежской области Александр Гусев в четверг подписал указ о смягчении ограничений, ранее введенных в регионе из-за пандемии коронавируса, с 27 августа школы, колледжи и учреждения допобразования возвращаются к штатному режиму работы. Кинотеатрам разрешается возобновить сеансы при наполняемости залов не более чем наполовину, сообщила пресс-служба областной администрации.

"Кинотеатрам разрешается работать при заполняемости залов не более 50% и соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора. В обычном режиме заработают школы, колледжи, техникумы и организации допобразования. Разрешено проводить общественные обсуждения, публичные слушания по межеванию территории и проектам правил благоустройства", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что также с 27 августа в штатном режиме заработают организации, в том числе частные, оказывающие психолого-педагогическую, медицинскую и социальную помощь детям.

Режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса был введен в Воронежской области с 17 марта, режим всеобщей самоизоляции - с 31 марта, а с 12 мая - масочный режим, который необходимо соблюдать в общественном транспорте, аптеках, магазинах. С 20 мая регион начал первый этап снятия введенных ограничений, в настоящее время возобновлена торговля всех видов, работают дежурные группы в детсадах, открылись кафе и рестораны, библиотеки, музеи, парки. С 20 августа политическим партиям и кандидатам в депутаты областной думы и местных советов разрешили проводить агитационные мероприятия на улице. С 14 сентября разрешается работа театрально-концертных организаций с заполнением залов не более 50%.

По данным сайта стопкоронавирус.рф на 27 августа, в регионе зафиксировано 13 736 случаев заражения коронавирусом, 101 - за последние сутки, 12 288 человек выздоровели, 107 умерли.