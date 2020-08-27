Глава АСИ предложила передавать малоимущим продукты с истекающим сроком годности

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 августа. /ТАСС/. Глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева выступила за массовое внедрение в России мировой практики по передаче малоимущим продуктов питания с истекающим сроком годности. Об этом она сообщила в четверг журналистам в ходе поездки в Симферополь.

"Представьте, сколько у нас утилизуется продуктов питания, срок годности которых подходит к концу. В мире есть общеизвестная практика, когда продукты годны еще несколько дней <…> они перераспределяются в некоммерческие организации, фонды, которые помогают малоимущим семьям. Здесь, мне кажется, мы тоже должны такие форматы использоваться. Они есть в отдельных практиках. Я знаю, что в Санкт-Петербурге есть некоммерческие организации, патронирующие малоимущие семьи, которые договариваются с сетями [продуктовых магазинов]. Я думаю, что этот вопрос нужно подниматься на высокий уровень и смотреть, какие механизмы могут быть реализованы в нашей стране", - сказала она, отвечая на вопрос ТАСС.

Чупшева пояснила, что необходимо выстраивать такую работу с добросовестными некоммерческими организациями и использовать такой механизм, который "нивелирует злоупотребления и мошенничества в этой части - чтобы продукция не перепродавалась, доходила до адресата, это были те товары и продукты, которые не навредят здоровью человека".

"Мы тут не первооткрыватели, есть работающие практики в мире, и надо адаптировать их для нас", - добавила глава АСИ.