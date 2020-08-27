Фестиваль новой культуры "Другой" открылся в Архангельске с выступления уличных театров

АРХАНГЕЛЬСК, 27 августа. /ТАСС/. Первый фестиваль новой культуры "Другой" открылся в четверг в Архангельске выступлениями уличных театров. Как рассказал ТАСС генеральный продюсер фестиваля Василий Ларионов, "Другой", который продлится четыре дня, включает в себя книжный фестиваль "Белый июнь", XXVI фестиваль уличных театров, фестиваль уличного кино и музыкальный фестиваль.

"Фестиваль "Другой" это фестиваль новой культуры, потому что мы постарались в нем объединить все то, что обычно не считается традиционными культурными жанрами: уличные театры, книжная ярмарка, опен-эйр музыкальный молодежный фестиваль, уличное кино. Немного не канонический формат, но все они в течение четырех дней объединяются в одно", - сказал Ларионов.

Идея фестиваля возникла в декабре 2019 года, планировалось, что он пройдет в конце июня как альтернатива Дню города в Архангельске. "Пандемия все наши планы сбила, - пояснил собеседник агентства. - Мы хотели сделать другой день города, не в привычном понимании формат городского праздника с классическими группами, народными коллективами, а что-то другое для молодежи, более креативное". Официальное разрешение на проведение фестиваля исключительно под открытым небом организаторы получили от регионального оперативного штаба по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции в середине августа.

Вход на все площадки будет бесплатным, но строго по регистрации. "На музыкальную часть мы, например, пускаем только 500 человек, хотя площадь перед театром драмы вмещает до пяти тысяч, - сказал Ларионов. - Будут отдельные входы и выходы, которые будут очень жестко контролироваться, маски, санитайзеры, проверка температуры - все антиковидные меры. А на самой площади мы сделали специальную разметку - точки, где люди могут встать и стоять на безопасной социальной дистанции друг от друга".

30 лет уличных театров

Открылся фестиваль "Другой" выступлениями уличных театров. XXVI Международный фестиваль уличных театров в Архангельске должен был пройти в июне, но был отменен. Как пояснила ТАСС представитель организатора, помощник художественного руководителя Архангельского молодежного театра Анастасия Дедешина, для театра было принципиально провести уличный фестиваль, пусть и в урезанном формате, именно в 2020 году. "Нам важно было провести его в этом году, потому что 30 лет как в Архангельске существует фестиваль уличных театров, впервые он был проведен в 1990 году, - сказала собеседница агентства. - Нам важно отметить этот рубеж".

Обычно в Архангельск приезжают уличные театры из-за рубежа, но в этом году пригласить иностранных гостей возможности не было. Все участники - коллективы из России: Москвы, Архангельска и Санкт-Петербурга. "Запрет дал нам и плюс, - отметила Дедешина. - Мы узнали много-много хороших российских уличных театров и привезли к нам, что для нас ценно. Все они будут говорить со зрителями на понятном языке и будет ряд совсем спектаклей, не так, как часто у иностранцев - музыка, пластический театр, либо клоунада, магия, что-то еще, а здесь будет несколько именно спектаклей, которые театральные, уличные".

В связи с ограничениями из-за пандемии вместо десятка театральных площадок в городе открыто всего три, в день будет проходить по 5-6 выступлений. На многие спектакли регистрация уже закрыта. Как сказала собеседница агентства, выступления будут проходить в любую погоду. "Готовы работать и под дождем, как например, инженерный театр АХЕ, кого-то мы чем-то накроем, зрители смогут взять зонтики и потеплее одеться, - добавила она. - У нас уже был опыт показа спектакля вообще при шторме и сильнейшем ливне, народ не ушел".

В ходе фестиваля пройдет премьера Архангельского молодежного театра. Режиссер Филипп Шкаев представит спектакль "Эй, Земля!", в центре сюжета - история взаимоотношений людей разных социальных групп. Его покажут на небольшой площадке в музейном дворике. Основатель пластического театра Derevo из Санкт-Петербурга Антон Адасинский покажет моноспектакль "Последний клоун на земле". Обычно постановка играется в закрытом помещении, но Адасинский впервые адаптировал ее под уличный формат.

В программе также смешной и грустный спектакль "Невидимого театра" "Как хорошо мы плохо жили", огненное шоу от коллектива "Butterfly", история - творческая лаборатория "Семейная пекарня" от "Театра вкуса" и другие.

Музыка, кино и книги

Впервые в Архангельске пройдет большая книжная ярмарка в рамках фестиваля "Белый июнь". Он тоже планировался в июне, но название решили не менять. На книжной ярмарке свои издания представят более 60 издательств со всей России.

О своих произведениях расскажут Шамиль Идиатуллин ("Город Брежнев" и "Бывшая Ленина"), Алексей Сальников ("Петровы в гриппе и вокруг него"), Григорий Служитель ("Дни Савелия"); мастер-классы и дискуссии проведут критики и обозреватели Галина Юзефович, Константин Мильчин, Борис Куприянов. "Из региональных мероприятий хотелось бы обратить внимание на увлекательные лекции из цикла "Неизвестная Добролюбовка". Гости узнают тайны книжного сокровища - Сийского Евангелия, памятника культуры XVII века, услышат "Личные истории раритетов" из фонда библиотеки и смогут заглянуть в "Домашнюю библиотеку жителя Немецкой слободы Архангельска", - рассказала ТАСС специалист по связям с общественностью Архангельской областной научной библиотеки им. Н. А. Добролюбова Наталья Яницкая, отметив, что мероприятия книжного фестиваля также пройдут под открытым небом.

29 августа на Набережной Северной Двины будет открыт памятник писателю Федору Абрамову, 100-летие со дня рождения которого отмечается в 2020 году. Абрамов родился 29 февраля 1920 года в селе Веркола Архангельской губернии, это русский и советский писатель, литературовед, публицист, один из наиболее известных представителей так называемой "деревенской прозы", значительного направления советской литературы 1960-1980-х годов.

Программа фестиваля уличного кино в основном вечерняя и ночная. Как рассказал организатор площадки, режиссер Анатолий Конычев, детская часть программы будет представлены мультфильмами анимационной студии "Пчела". В конкурсной программе короткометражного кино 10 картин, в том числе спродюсированный Тимуром Бекмамбетовым "Подвиг" Ивана Петухова с Алексеем Аграновичем и Алексеем Лысенковам, дебютный фильм Светланы Устиновой "Маруся" с Марией Поезжаевой, Екатериной Варнавой и Даниилом Вахрушевым и другие. "30 августа с 22:00 мск показываем фильмы фестиваля уличного кино. Голосуем фонариками и выбираем победителя всероссийской акции", - сказал Конычев.

Музыкальная часть фестиваля пройдет 30 августа. В центре города выступят Найк Борзов, "Сансара", "ДК Космос", "СБПЧ", "Гребля" и Наиль Шариязданов. Проведение фестиваля стало возможным благодаря помощи Министерства культуры Архангельской области и гранту Российского фонда культуры в рамках федерального проекта "Творческие люди" национального проекта "Культура".

Как отметил Ларионов, фестиваль "Другой" планируется проводить каждый год, он может стать главным культурным событием лета в Архангельске. "Мы хотим сделать его регулярным городским летним событием, потому что в городе по сути из больших летних культурных мероприятий только фестиваль уличных театров, - добавил он. - Мы хотим его проводить и вернуть в июнь. Мы говорили об этом с врио губернатора [Александром Цыбульским], он идею поддержал, сказал, классно, такой фестиваль в городе нужен, чтобы он стал одним из брендов Архангельской области, чтобы на него ехали туристы".