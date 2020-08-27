Власти Сахалина заявили, что реформы помогли избежать смертей от коронавируса в регионе

ТАСС, 27 августа. Сахалинская область стала одним из немногих российских регионов, где не зафиксировано ни одной смерти из-за коронавируса. Этого удалось достичь благодаря реформам в здравоохранении, считает губернатор региона Валерий Лимаренко.

"Мы один из немногих регионов, где не было ни одной смерти [из-за коронавируса]. Собственно говоря, мы считаем, что это было достигнуто благодаря тому, что мы частично сделали реформы здравоохранения, и у нас своевременно оказывается помощь", - сказал он на встрече с зампредом Совета безопасности РФ, председателем партии "Единая Россия" Дмитрием Медведевым.

Лимаренко отметил, что в пик пандемии в регионе на самоизоляции оставались тысячи человек, в том числе пенсионеры. В этом период им требовалась помощь. "Именно "Единая Россия" - вся команда "Единой России", плюс люди уже беспартийные, которые присоединились, вся эта команда помогала и пенсионерам, и людям больным", - ответил губернатор на вопрос Медведева о том, как в регионе осуществляются партийные проекты.

Зампред Совбеза также поинтересовался, в каком состоянии после пандемии находится бизнес, в первую очередь малый и средний. Лимаренко пояснил, что в регионе созданы специальные программы помощи МСП. "Мы организовывали кредиты для получения прежде всего денежных средств для выплаты заработной платы. У нас нет ни одного человека, который за это время - за апрель и май - не получил заработную плату. Последующие месяцы было легче, это два самых сложных месяца", - рассказал губернатор.

Он отметил, что также проводились прямые линии, которые помогали услышать проблемы предпринимателей и организовать для них необходимую помощь. "Собственно говоря, мы гордимся тем, что мы спасли наш бизнес", - добавил Лимаренко.