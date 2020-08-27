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Пандемия COVID-19

Режим повышенной готовности в Ненецком АО продлен до 30 сентября

Продление подразумевает сохранение запрета на массовые мероприятия, необходимость тестирования на коронавирус перед приездом в регион или соблюдение двухнедельной самоизоляции

ТАСС, 27 августа. Режим повышенной готовности в Ненецком автономном округе (НАО) в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции продлен до 30 сентября. Об этом говорится в распространенном сообщении пресс-службы администрации региона.

"Режим повышенной готовности продлен до 30 сентября", - говорится в сообщении.

Продление подразумевает сохранение запрета на массовые мероприятия, необходимость тестирования на коронавирус перед приездом в регион или соблюдение двухнедельной самоизоляции. С первого сентября в регионе возобновятся медицинские осмотры и плановая диспансеризация.

С начала пандемии в НАО зарегистрировано 311 случаев коронавируса, 272 человека выздоровели, трое пациентов умерли. В четверг новых случаев не зафиксировано, из Ненецкой окружной больницы выписаны все пациенты, перенесшие инфекцию. Всего в регионе проведено 6 520 исследований на коронавирус.

Теги
РоссияНенецкий автономный округПандемия COVID-19
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