Образовательные учреждения ФЕОР в Москве открываются 1 сентября

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Образовательные учреждения Федерации еврейских общин России (ФЕОР), расположенные в Москве, откроются 1 сентября, сообщает пресс-служба ФЕОР.

"С началом нового учебного года Еврейский университет, школы, детские сады в Москве возобновляют работу в привычном режиме. Помещения образовательных учреждений тщательно готовят к открытию, помимо обязательной дезинфекции, устанавливаются воздушные стерилизаторы, вводится обязательный масочно-перчаточный режим для обслуживающего персонала, педагогический состав проходит тестирование на COVID-19. <…> На обязательной основе вводятся ежедневные проверки детей на признаки ОРЗ и ОРВИ", - говорится в сообщении.

Набор учеников, отмечает пресс-служба, проходил в режиме онлайн. "Последние два с половиной месяца случаи заражения вирусом внутри общины крайне редки и единичны, и у нас нет объективных причин, чтобы откладывать открытие школ на более поздний срок. Всегда, не только во время пандемии, для нас в приоритете здоровье детей, поэтому считаем необходимым досконально следовать всем рекомендациям Роспотребнадзора. Мы также понимаем, что максимальная безопасность в детских учебных заведениях - это во многом и залог безопасности в семьях, ведь дети, к сожалению, могут переносить вирус. Но мы надеемся, что и сами родители, их личная ответственность, будет лучшим помощником применяемым мерам", - приводятся в сообщении слова президента ФЕОР, раввина Александра Бороды.

15 марта 2020 года в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в Москве руководством ФЕОР было принято решение о переводе учащихся всех образовательных учреждений организации на дистанционную форму обучения.