"Автоваз" выплатит администрации Тольятти 12,7 млн рублей по мировому соглашению

ТАСС, 27 августа. Арбитражный суд Самарской области утвердил мировое соглашение в деле по иску администрации городского округа Тольятти к компании "АвтоВАЗ". Согласно соглашению, "Автоваз" выплатит мэрии Тольятти 12,7 млн рублей, говорится в определении суда.

"Утвердить мировое соглашение от 25.08.2020, на следующих условиях: в счет заявленных истцом требований ответчик уплачивает сумму 12 688 657,15 рублей, в течение 30 дней с даты утверждения мирового соглашения", - говорится в определении.

Иск поступил в суд в апреле, мэрия требовала взыскать почти 146 млн рублей за пользование земельным участком с 30 декабря 2014 года по 24 сентября 2019 года, а также около 89 млн рублей процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 1 января 2005 года по 24 сентября 2019 года.

"Автоваз" - производитель легковых автомобилей в России, входит в альянс Renault-Nissan-Mitsubishi. Продажи компании в РФ в 2019 г. увеличились на 1%, до 362,4 тыс. машин. В июле 2020 года "Автоваз" увеличил продажи на российском рынке на 7,5% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года,- до 31,7 тыс. машин.