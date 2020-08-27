Обрушившийся на США ураган "Лаура" ослаб до тропического шторма

ТАСС, 27 августа. Ураган "Лаура", обрушившийся на штаты Техас и Луизиана в США, ослабел в четверг до тропического шторма. Об этом свидетельствуют данные Национального центра Соединенных Штатов по наблюдению за ураганами.

По его информации, в настоящее время максимальная скорость ветра составляет 27,8 м/с. Шторм движется в северном направлении со скоростью 6,7 м/c. В регионе сохраняется угроза сильных ветров и ливней.

По последним данным, жертвами стихии стали три человека.

Ураган четвертой категории "Лаура" обрушился на побережье США в четверг утром, после чего он начал ослабевать.

Сезон ураганов обычно продолжается в Атлантике полгода - с начала июня до конца ноября. Атмосферное явление классифицируется как тропический шторм и получает имя, если скорость ветра в его пределах достигает 17,5 м/с. При скорости ветра 33 м/с и более шторм считается ураганом.