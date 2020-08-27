Рыбаки в США обратились в береговую охрану из-за кораблей ВМФ РФ в Беринговом море

НЬЮ-ЙОРК, 27 августа. /ТАСС/. Американские рыболовные суда, находящиеся у побережья Аляски, обратились в Береговую охрану США из-за присутствия в Беринговом море российских боевых кораблей. Об этом сообщило в четверг информационное агентство Associated Press со ссылкой на представителя Береговой охраны США.

"Несколько рыболовных судов, ведущих промысел в Беринговом море, уведомили нас о том, что им встречались эти корабли и что они испытывают озабоченность", - привело агентство слова представителя Береговой охраны США Кипа Уадлоу.

По его словам, береговая охрана связалась с объединенным командованием ВС США на Аляске на базе Элмендорф-Ричардсон и получила подтверждение, что эти боевые корабли участвуют в планировавшихся заранее российских военно-морских учениях, о которых было известно некоторым американским официальным лицам.

Как заявил Уадлоу, у него нет данных о масштабе этих учений или сведений о том, сколько российских боевых кораблей в них задействованы. По данным агентства, он переадресовал эти вопросы в объединенное командование ВС США на Аляске.