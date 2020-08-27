Больше жителей Ульяновской области смогут пройти тестирование на коронавирус

УЛЬЯНОВСК, 27 августа. /ТАСС/. Объемы тестирования населения на коронавирус в Ульяновской области значительно увеличат. Об этом в четверг сообщил журналистам губернатор региона Сергей Морозов, подводя итоги поездки в Ульяновскую область полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.

"Нам сегодня Игорь Анатольевич [Комаров] сказал, для меня это даже было как-то неожиданно, о том, что мы находимся на последнем месте по количеству тестируемых нашими лабораториями. Это значит, что мощность наших лабораторий надо наращивать, и дать возможность [тестирования] людям, особенно, готовясь к 1 сентября, да и вообще в целом, к новому учебному году, к возвращению из отпусков", - сказал он.

Морозов добавил, что эту ситуацию правительство возьмет на особый контроль. "Чтобы не было больше такого взрыва, как у нас был в Карсунском районе (в Карсунской районной больнице в апреле произошла вспышка коронавируса - прим. ТАСС)", - сказал он.

В конце мая губернатор сообщал о том, что в сутки проводится порядка двух тысяч исследований, при этом он ставил задачу выйти на пять тысяч проведенных исследований ежедневно.

В Ульяновской области функционируют 11 лабораторий, имеющих разрешение на проведение диагностики новой коронавирусной инфекции. Две из них - федерального уровня. Шесть лабораторий действуют в составе медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Ульяновской области, одна лаборатория работает на базе Ульяновского государственного педагогического университета имени И. Н. Ульянова. Еще две частные лаборатории проводят исследование по договору.

По данным оперативного штаба региона, на 27 августа в Ульяновской области подтвердили 11 807 случаев заражения коронавирусом. По информации ресурса стопкоронавирус.рф, выздоровело 8 970 человек, умер 91 пациент с подтвержденной инфекцией.