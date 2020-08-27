В Севастополе открылся кинотеатр с самым большим экраном в Крыму

СЕВАСТОПОЛЬ, 27 августа. /ТАСС/. Самый большой кинотеатр Севастополя "Россия" открылся в четверг после ремонта, он оснащен современным оборудованием, в том числе в нем установили самый большой экран в Крыму, сообщил ТАСС начальник главного управления культуры Севастополя Николай Краснолицкий.

"Для культурной сферы города это знаковое событие, пожалуй, это лучший кинотеатр в Крыму по своему оснащению, по своему комфорту. Это кинотеатр с огромными возможностями как по звуку, так и по видео. У него самый большой экран в Крыму - по диагонали он 28 м", - сказал Краснолицкий.

Он отметил, что в обновленном кинотеатра три зала: большой и два камерных - для небольших сеансов, например авторского кино. Также оборудована комната для работы жюри во время фестивалей. Уже в пятницу он примет первое такое мероприятие - XVI Международный фестиваль документальных фильмов и телепрограмм "Победили вместе".

"В отличие от большинства залов по всей стране, кинотеатр "Россия" в Севастополе - государственный кинотеатр. Поэтому политика показа, политика того, какие ценности мы хотим прививать молодому поколению, детям, которые будут сюда ходить, должна быть соответствующей городу-герою Севастополю", - отметил врио губернатора Михаил Развожаев, участвовавший в церемонии открытия кинотеатра.

По данным правительства, кинотеатр "Россия", построенный в середине 1970-х годов на площади имени 50-летия СССР, был первым широкоформатным кинотеатром Севастополя. Ранее сообщалось, что работы в кинотеатре включены в перечень мероприятий нацпроекта "Культура".

Национальный проект "Культура" реализуется в стране в рамках указа президента РФ о национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года. Он включает федеральные проекты "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура".