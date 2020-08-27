В Польше готовы возобновить авиасообщение с Россией со 2 сентября

ВАРШАВА, 27 августа. /ТАСС/. Польское правительство подготовило список из 46 государств, с которыми республика запрещает осуществлять авиационное сообщение из-за пандемии COVID-19. Россия была исключена из списка. Об этом свидетельствует текст опубликованного в четверг проекта распоряжения, выдержки из которого приводит Польское агентство печати.

Среди стран и территорий, откуда Польша пока не будет принимать самолеты, числятся, в частности, Армения, Бразилия, Гибралтар, Израиль, Индия, Испания, Казахстан, Ливия, Ливан, Мальта, Македония, Намибия, Парагвай, Румыния и США.

Из списка исчезла ранее находившаяся в нем Россия.

Планируется, что новое постановление будет действовать со 2 сентября. Запрет на полеты не касается самолетов, выполняющих рейсы с согласия премьер-министра республики. Также постановление на затронет военные полеты.

Полный запрет на международное авиасообщение, введенный Польшей в середине марта из-за пандемии, был отменен в ночь с 16 на 17 июня для стран Европейского союза и ряда других направлений. 2 июля крупнейшая польская авиакомпания LOT возобновила полеты в Канаду, Японию и несколько стран Азии. Список стран, с которыми авиасообщение пока не разрешается, регулярно обновляется.