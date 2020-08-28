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Аномальное тепло прогнозируется почти на всей территории России в ближайшие дни

По данным синоптиков, самые яркие температурные аномалии ожидаются на Урале и юге Западной Сибири, где температура воздуха будет на 6-8 градусов выше нормы
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© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Около 95% территории России окажется в зоне аномального тепла в ближайшие пять дней. Особенно тепло будет на Урале и на юге Западной Сибири, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В течение пяти дней температура практически на всей территории страны будет выше нормы. Совершенно небольшая территория станет исключением, примерно 5%. Наиболее яркие температурные аномалии будут на Урале и юге Западной Сибири. Там температура на 6-8 градусов выше нормы", - сообщил он.

По словам Вильфанда, исключением станет северо-восток России. Там температура будет около и чуть ниже нормы.

Теги
РоссияВильфанд, Роман Менделевич
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