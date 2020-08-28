Центр "Вектор" может выпустить первую серию вакцины от коронавируса в конце октября-ноябре

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Первая серия вакцины против новой коронавирусной инфекции, разработанной государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор", может быть выпущена в конце октября-ноябре. Об этом сообщил завотделом зоонозных инфекций и гриппа центра Александр Рыжиков в интервью телеканалу "Россия-24" .

По его словам, "Вектор" ожидает регистрацию вакцины в октябре, третий этап испытаний будет идти после регистрации. "Массовое производство - этот вопрос сейчас мы готовы уже обсуждать и готовимся к этому. В принципе, первую серию вакцин мы можем выпустить сразу после регистрации вакцины. К концу октября - в ноябре мы можем на это надеяться", - сказал он.

Эксперт добавил, что в испытаниях вакцины принимают участие сто добровольцев, первый из которых был выписан после нахождения в стационаре 23 дня. Он сообщил, что у всех вакцинированных выработались антитела, а побочные эффекты в результате применения препарата были выявлены только у шести добровольцев. "Побочка" в виде болезненности в месте инъекции, то есть от того, что человеку сделали инъекцию в этом месте. Об этой болезненности заявили всего шесть человек из ста, это крайне низкая реактогенность", - пояснил Рыжиков.

Он считает, что отчет о завершении клинических испытаний второй фазы будет готов к середине сентября. При этом участники исследований будут продолжать находиться под наблюдением до 280 дней. Эксперт добавил, что "Вектор" будет выпускать вакцину в виде ампулированной суспензии, которая вводится внутримышечно, обычно в плечо. Рыжиков отметил, что пока рано говорить о стоимости препарата, но вакцина, безусловно, будет конкурентоспособной на мировом рынке.

"Пока исследования не завершены, поэтому мы говорить о длительности иммунитета, который создает наша вакцина, не можем, - продолжил он. - Рассчитываем, что не меньше, чем вакцина от гриппа". Эксперт допустил, что прививаться от коронавирусной инфекции придется каждый год, однако "Вектор" прорабатывает и другие варианты ревакцинации. "Возможно, мы пойдем по схеме, которая сейчас много десятилетий уже испробована, испытана для клещевого энцефалита. Это вакцинация, ревакцинация и последующая ревакцинация каждые три года", - заключил он.

Центр "Вектор" 24 июля получил разрешение Минздрава РФ на проведение клинических испытаний своей вакцины на добровольцах. Первый доброволец был привит 27 июля.