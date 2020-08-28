В Госдуме предложили предоставлять выходной 1 сентября родителям первоклассников

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Депутаты Госдумы от ЛДПР подготовили к внесению в нижнюю палату парламента законопроект о предоставлении выходного 1 сентября родителям первоклассников. Текст документа опубликовал в своем Telegram-канале один из авторов инициативы, глава думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов.

"Родителям (опекунам, приемным родителям) ребенка, идущего в первый класс, по их письменному заявлению предоставляется отпуск 1 сентября (День знаний) в счет ежегодного оплачиваемого отпуска", - говорится в тексте законопроекта, которым предлагается внести изменения в Трудовой кодекс РФ.

Нилов считает психологически важной для первоклассников поддержку родителей на торжественных мероприятиях 1 сентября. "Первый поход в школу, первая торжественная линейка в День знаний - все это эмоционально кратно усиливается позитивом, если рядом родные, взрослые, способные поддержать, подбодрить", - уверен депутат.

Как сообщили в его пресс-службе, документ будет внесен на рассмотрение Госдумы в пятницу.