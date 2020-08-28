WP: прервавший брифинг Трампа мужчина пытался угрожать охраннику расческой

ВАШИНГТОН, 28 августа. /ТАСС/. Американец Майрон Берриман, из-за которого президенту США Дональду Трампу пришлось прервать в начале августа пресс-конференцию, не был вооружен, а пытался угрожать охране Белого дома расческой. Об этом сообщила в четверг газета The Washington Post , которая ссылается на документы суда по данному делу.

10 августа американский лидер неожиданно прервал пресс-конференцию спустя около пяти минут после ее начала. К президенту подошел сотрудник Секретной службы, отвечающей за охрану первых лиц государства. Затем глава администрации спешно покинул зал, где находились журналисты. По возвращении Трамп сообщил о стрельбе, произошедшей за пределами комплекса Белого дома.

Согласно судебным документам, 51-летний Берриман подошел к одному из сотрудников Секретной службы у официальной резиденции президента, сообщил ему, что вооружен, и попытался достать из кармана расческу. Однако за мгновение до этого охранник выстрелил в него. У обвиняемого оружия не было обнаружено. Сотрудник Секретной службы рассказал следователям, что видел лишь, как черный объект упал из кармана Берримана, и "это был не пистолет, а скорее всего, расческа". "Я думаю, это была расческа", - отметил другой охранник, прибывший на место происшествия.

Берриман, который был переведен в психиатрическую больницу, обвиняется в нападении на сотрудника правоохранительных органов. При этом, согласно источникам издания, которые ознакомились с полицейским рапортом об инциденте, он закричал: "Я убью тебя. Я застрелю тебя". 10 августа Секретная служба США также сообщила о ранении своего сотрудника в результате происшествия. Газета не смогла обнаружить эти сведения в материалах суда.

Через два дня после инцидента следователи допросили Берримана. Он сообщил, что ничего не помнит о случившемся. Обвиняемый также рассказал о том, что ему ранее поставили диагноз шизофрения, а в день инцидента он покинул психиатрическое отделение. Слушания по делу пройдут в январе.