Опрос: более 70% российских студентов сомневаются, что вузы откажутся от очных занятий

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Порядка 73% опрошенных российских студентов выразили сомнение, что вузы полностью откажутся от традиционных форм обучения в пользу онлайн-образования, свыше 60% респондентов уверены, что дистанционный формат снижает качество обучения. Такие выводы следуют из имеющихся в распоряжении ТАСС результатов опроса, который провела исследовательско-консалтинговая компания IFORS.

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"Большинство опрошенных студентов (73%) указывают на то, что незапланированный и быстрый переход к онлайн-формату в образовании, который произошел этой весной, не поспособствует полной замене традиционной формы обучения", - говорится в материалах.

По данным опроса, 64% респондентов заявили, что онлайн-образование понижает качество обучения в целом. Наиболее эффективным форматом подачи материала для студентов являются очные занятия - так ответили 43%, а также гибридный формат, когда дистанционные занятия совмещены с очными (42%). При этом для 48% респондентов онлайн-занятия являются более удобными.

Если у студентов была возможность выбора, как начать учебный год, то 40% предпочли бы совмещать очные занятия с дистанционными, а 38% выбрали бы, скорее, очные.

Онлайн-опрос проведен с 13 по 26 августа среди 1 000 студентов высших учебных заведений различных курсов бакалавриата и магистратуры по всей России.