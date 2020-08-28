CNN: парализованный после ранения Джейкоб Блейк прикован наручниками к больничной койке

НЬЮ-ЙОРК, 28 августа. /ТАСС/. Афроамериканец Джейкоб Блейк, парализованный ниже пояса после ранения при задержании в городе Кеноше (штат Висконсин), прикован наручниками к больничной койке. Об этом в четверг в эфире телекомпании CNN рассказал его дядя Джастин Блейк.

"Он парализован и не может ходить, но они приковали его наручниками к больничной койке", - сказал Джастин Блейк. CNN подчеркивает, что в больнице и местных правоохранительных органах не комментируют, что заставило их пойти на такие меры.

Беспорядки в Кеноше начались после того, как 23 августа полицейский несколько раз выстрелил в спину афроамериканцу Джейкобу Блейку. Адвокат пострадавшего сообщил, что Блейк парализован ниже пояса. В город были направлены подразделения Национальной гвардии штата Висконсин, для разгона толпы полиция применила слезоточивый газ.

В ночь на среду 17-летний Кайл Риттенхаус во время беспорядков застрелил двух человек. Он, по сведениям местного издания Milwaukee Journal Sentinel, мог входить в группу добровольцев, которые пытались защитить имущество от мародеров. Риттенхаус задержан.

В мае убийство полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота) спровоцировало массовые протесты по всей стране под лозунгом "Жизни темнокожих имеют значение". Во время протестов для наведения порядка к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.