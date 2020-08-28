В Забайкалье намерены создать природный заказник на землях эвенков

ТАСС, 28 августа. Общественники в Забайкальском крае планируют создать Ненюгинский заказник на землях эвенков. Ожидается, что территория получит статус особо охраняемой в 2021 году, сообщила ТАСС председатель правления НКО "Перспективное развитие Забайкалья" Елена Морозова.

"Мы подготовим все документы по определению границ заказника, а также данные о животных, которые обитают в Ненюгинской впадине, путях сезонной миграции птиц, нереста рыб и другую информацию, обосновывающую необходимость присвоения статуса особо охраняемой природной территории исконным эвенкийским землям. Планируем завершить работу к 31 мая 2021 года, дальше начнется процедура согласования подготовленных бумаг с федеральными ведомствами. Летом мы уже провели одну экспедицию в этот район, заручились поддержкой коренных жителей, обследовали часть территории и получили данные о животном и растительном мире", - сказала Морозова.

По ее словам, статус заказника позволит сохранить территорию площадью около 400 тыс. га от браконьеров, которые истребляют оленей, изюбрей, сохатых и птиц. Это вредит и коренным жителям, которые тысячи лет живут охотой в этих лесах. "Территория труднодоступная, ближайший магазин находится в сотнях километров вверх по реке. Соответственно, эвенки в небольших отдаленных поселках живут в основном тем, что могут добыть, и истребление дичи на их земле наносит им непоправимый ущерб", - уточнила Морозова.

Она добавила, что раньше эвенки занимались не только охотой, но и оленеводством, однако начали утрачивать этот промысел в советское время. "Многие годы старшее поколение передавало свои навыки детям, их брали с собой на пастбища, где подолгу жили. В прошлом веке детей стали забирать в интернаты, и современные эвенки уже не готовы отправлять своих детей пасти оленей в местностях, которые по климату приравниваются к условиям Крайнего Севера", - отметила руководитель проекта.

Добраться к селам, в некоторых из которых живут по 17-20 человек, можно только по реке летом и на вездеходе зимой. "Средства на создание Ненюгинского заказника, около 6 млн рублей, мы искали долго. 2,7 млн рублей выиграли в фонде президентских грантов, остальные деньги - наше софинансирование. Этого хватит на топливо, аренду вездеходов, лодок, машин, на продукты в четырех экспедициях, по одной в каждый сезон, оформление документов", - сказала Морозова.

Система государственной грантовой поддержки НКО существует в России с 2006 года. До появления Фонда президентских грантов в 2017 году финансирование распределяли девять операторов, которые провели в общей сложности 36 конкурсов, на которые суммарно было представлено 15,7 тыс. проектов.