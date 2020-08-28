В ООН заявили, что ситуация с коронавирусом в Ливии выходит из-под контроля

РАБАТ, 28 августа. /ТАСС/. В Ливии ситуация с пандемией коронавируса нового типа выходит из-под контроля, число заражений неуклонно растет. Об этом заявила в четверг в Рабате исполняющая обязанности главы Миссии ООН по поддержке в Ливии Стефани Уильямс.

"Ливия столкнулась с ужасным экономическим кризисом, конфликты теперь угрожают центральной Ливии, в частности, региону Сирт, где 130 тыс. мирных жителей находятся в опасности", - цитирует ее информационное агентство Maghreb Arabe Press.

"Вдобавок к этому ситуация с пандемией коронавируса выходит из-под контроля с учетом неуклонного роста числа заражений, особенно на юге страны", - сообщила эмиссар.

Ранее в среду Правительство национального согласия (ПНС) премьера Фаиза Сарраджа ввело полный комендантский час на четыре дня из-за коронавируса на подконтрольных ему территориях страны. По истечении четырех дней последует 10-дневный частичный комендантский час - с 21:00 (22:00 мск) вечера до 06:00 (07:00 мск) утра.

Согласно решению ПНС, введен запрет на религиозные и общественные собрания, массовые мероприятия и использование общественного транспорта. Закрыты многие рынки.

По официальным данным, в Ливии зафиксировано почти 12 тыс. заразившихся коронавирусом. От осложнений, вызванных инфекцией, умерли более 200 человек. При этом выздоровели свыше 1 150 человек.

Кризис в стране

Уильямс также высказалась за активизацию действий с целью нахождения решения кризиса в этой североафриканской стране. В четверг в Рабате она провела встречу с министром иностранных дел, африканского сотрудничества и по вопросам марокканцев, проживающих за рубежом Насером Буритой.

"Учитывая внутреннюю динамику, смелое сближение ливийских сторон, растущее разочарование по поводу внутренней ситуации в стране и внешнего вмешательства в конфликт, мы должны быстро двигаться вперед, чтобы найти решение кризиса", - подчеркнула Уильямс.

"Мы должны действовать сообща со всеми друзьями Ливии для достижения всеобъемлющего политического урегулирования, продуманного ливийцами для ливийцев", - продолжала она.

"Заявления ливийского Правительства национального согласия [ПНС] Фаиза Сарраджа и Палаты представителей [ПП] Акилы Салеха с призывом к прекращению огня и возвращению к политическому процессу были очень смелой декларацией, которой мы должны содействовать", - отметила Уильямс.

21 августа ПНС Ливии объявило о немедленном прекращении огня и приостановке всех военных операций на территории республики. В заявлении отмечалось, что для реализации перемирия необходимо создание демилитаризованной зоны в стратегически значимых ливийских городах Сирт и Эль-Джуфра. В ПП поддержали инициативу, призвав к выводу с территории Ливии всех иностранных формирований, а также к возобновлению нефтедобычи.

В Ливии несколько лет параллельно существуют два органа исполнительной власти - Правительство национального согласия Фаиза Сарраджа в Триполи и пользующиеся поддержкой Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара парламент и временный кабинет на востоке страны. Весной 2019 года Хафтар развернул наступление на Триполи, столичный кабмин обратился за поддержкой к Турции, при помощи которой его формированиям удалось вернуть часть потерянных ранее территорий.