Роспотребнадзор дал советы по выбору и хранению майонеза

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Срок хранения еще не открытого майонеза должен составлять 30-45 дней при температуре менее плюс 10 градусов, это должно быть написано на его упаковке. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Обычно срок хранения майонеза без консервантов в закрытой упаковке не должен превышать 30-45 дней при температуре не выше 10 градусов и 90-120 дней при температуре хранения от 10 до 18 градусов, о чем должно быть написано на упаковке", - говорится в сообщении.

В магазине майонез должен храниться в охлаждаемом месте без доступа прямых солнечных лучей при температуре не ниже нуля и не выше 18 градусов. После вскрытия упаковки его необходимо держать в холодильнике, но лучше использовать его за пять-семь дней. Предпочтительно выбирать продукт с минимальным сроком хранения, так как в нем нет консервантов искусственного происхождения, считают в Роспотребнадзоре.

В качественном майонезе также не должно быть большого количества пузырьков воздуха и комков. Крупинки могут говорить о неправильном хранении. Если в продукте образовалось большое количество пузырьков, а консистенция стала желеобразной, лучше его не использовать.

Кроме того, серьезным дефектом является расслаивание эмульсии, в результате чего из массы выделяется масло, отмечают специалисты. Это происходит при резких перепадах температур хранения, несоблюдения температурного режима или из-за размножения в продукте микроорганизмов. Для снижения калорийности блюд с майонезом в ведомстве советуют готовить его самостоятельно из яичного желтка, растительного масла, горчицы, уксуса, соли и некоторых пряностей.