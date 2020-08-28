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Пандемия COVID-19

Приезд иностранных студентов в СВФУ перенесли на ноябрь

Исключение составят студенты, в странах которых уже открылись границы и нет надлежащего доступа к интернету для дистанционного обучения
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова в Якутске Светлана Павлова/ТАСС
Описание
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова в Якутске
© Светлана Павлова/ТАСС

ЯКУТСК, 28 августа. /ТАСС/. Приезд иностранных студентов и преподавателей Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) перенесли на ноябрь из-за пандемии коронавируса, сообщил ТАСС в пятницу ректор вуза Анатолий Николаев.

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"Приезд иностранных студентов и преподавателей в Якутск переносится на ноябрь 2020 года, кроме студентов, в странах которых открыты границы и нет надлежащего доступа к сети интернет для дистанционного обучения, а также студентов, находящихся на территории России. В зависимости от развития эпидемиологической ситуации, приезд студентов может быть перенесен на еще более поздние сроки", - сказал Николаев.

Он уточнил, что для студентов, которые не смогут приехать в Якутск, будет организовано дистанционное обучение. "Управление международных связей вуза поддерживает контакт со всеми студентами из-за рубежа, оказывает им информационную поддержку", - добавил ректор.

С 1 сентября в Северо-Восточном федеральном университете учебный процесс студентов первых курсов очной формы обучения будет организован в традиционной форме. Обучающиеся других курсов очной формы и всех курсов очно-заочной и заочной формы обучения с 1 по 15 сентября будут учиться дистанционно.

Северо-Восточный федеральный университет - многоотраслевой федеральный университет в Якутске, имеющий филиалы в Анадыре, Мирном и Нерюнгри, крупнейшее высшее учебное заведение в Республике Саха (Якутия) и Чукотском автономном округе.

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РоссияЯкутияДальний ВостокПандемия COVID-19
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