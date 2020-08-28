Уровень воды в реке Томь в Амурской области упал с опасного до неблагоприятного

БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 августа. /ТАСС/. Уровень воды в реке Томь в городе Белогорске, где наиболее опасная паводковая обстановка, за сутки упал еще на 21 см, снизив планку с уровня опасного до неблагоприятного явления. Об этом в пятницу ТАСС сообщил начальник управления оп делам ГО ЧС города Белогорска Иван Пивкин.

"За сутки вода стала ниже на 21 см - с 401 см до 380 см, став ниже уровня "опасное явление". Сейчас показатели уровня "неблагоприятное явление". Динамика на снижение", - сказал Пивкин.

Несмотря на снижение уровня воды утром в пятницу в Белогорске в воде продолжают находиться два жилых дома и 479 приусадебных участка. "Населению оказывается адресная помощь, в частности доставляется хлеб, вода. От эвакуации жители отказываются, тем более сейчас, когда видят, что вода пошла на спад. Как будет возможно, мы начнем просушку, дезинфицирование подтопленных помещений", - добавил Пивкин.

В Амурской области после обильных осадков и разлива малых рек подтопленными остаются 46 приусадебных участков в Благовещенске и Благовещенском районе, в Ромненском районе - 11, Ивановском районе - 10, Серышевском районе - 10.

По данным синоптиков, в области в пятницу осадков не ожидается, небольшая облачность. Дожди возможны по востоку региона.