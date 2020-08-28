{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В работе Twitter произошел сбой

По информации сервиса Downdetector, 64% пользователей жалуется на сбои в работе сайта, еще 26% испытывают проблемы с приложением для iPhone и iPad

ТАСС, 28 августа. Сбой в работе сети микроблогов Twitter наблюдается в пятницу в ряде стран. Это следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Наиболее активно о неполадках сообщают в США (сбои фиксируются практически во всех штатах), Мексике, Перу, Великобритании, Франции, Германии, Нидерландах и Польше. В России на проблемы в работе сервиса жалуются пользователи в Москве.

По информации сервиса, большая часть пользователей (64%) жалуется на сбои в работе сайта. Еще 26% испытывает проблемы с приложением для iPhone и iPad, 9% - с работой приложения для Android.

Теги
СШАРоссия
В Кемерове и Томске из-за тумана задерживаются прибытие и отправление 16 авиарейсов
В том числе задержанными оказались рейсы из Москвы, Сочи, Симферополя, Екатеринбурга и Владивостока
Читать полностью