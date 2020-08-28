В Приморье пройдет первый после пандемии гастрофестиваль с уличными площадками

ВЛАДИВОСТОК, 28 августа. /ТАСС/. Ежегодный фестиваль таежных продуктов Taigafest в Приморье станет первым с начала пандемии гастрономическим праздником, который не будет ограничен проведением мероприятий в ресторанах. Taigafest пройдет с 17 по 27 сентября, а с 19 сентября по 3 октября на одной из центральных улиц Владивостока организуют приуроченную к фестивалю ярмарку дальневосточных продуктов, тематические лекции и мастер-классы, сообщили журналистам организаторы.

Фестиваль тайги проводится в Приморье с 2018 года. В это время рестораны предлагают гостям таежные блюда из дикоросов, древесных грибов, оленины.

"Основой гастрономического фестиваля по сложившейся традиции станут таежные сеты, созданные шеф-поварами Дальнего Востока.Таежная ярмарка в этом году интегрируется в цикл городских ярмарок фестиваля "Сделано в Приморье", откроется 19 сентября и продлится до 3 октября. Специальной зоной ярмарки станет "медовое" пространство, где пройдут научно-популярные лекции, дегустации, гастрономические мастер-классы", - говорится в сообщении команды Pacific Russia Food.

Ключевым продуктом Taigafest в этом году станет приморский мед. Через гастрономию и образовательные лектории организаторы хотят раскрыть гостям особенности медоносных растений, рассказать об отличиях и пользе приморского меда, напомнить истории приморских пасек.

"С каждым новым гастрономическим фестивалем мы стараемся раскрывать новые грани локальных продуктов. Если говорить о тайге, то из всех продуктов, которые доступны и легальны, приморский мед является самым мощным активом, который, как нам кажется, недооценен по достоинству. У нас один из самых чистейших монофлерных [собранных с растений одного вида, без примесей] медов в мире. На предстоящем фестивале команда Pacific Russia Food совместно с центром "Мой бизнес" и "Союзом пчеловодов Приморского края" намерена раскрыть тему приморского меда так, чтобы жители региона начали им гордиться", - сказала организатор фестиваля, руководитель проекта Pacific Russia Food Татьяна Заречнева.