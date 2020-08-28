В Гаване с сентября вводят комендантский час из-за коронавируса

ГАВАНА, 28 августа. /ТАСС/. Власти Гаваны приняли решение ужесточить ограничительные меры в городе с сентября из-за увеличения числа заражений коронавирусом в последние две недели. Об этом в четверг в эфире государственного телевидения сообщил губернатор столицы Кубы Рейнальдо Гарсиа Сапата.

"Передвижение граждан и транспортных средств запрещено с 19:00 до 05:00 следующего дня, - отметил он. - Также вводится запрет на передвижение между провинциями острова, на въезд и выезд из Гаваны будут наложены строгие ограничения". За несоблюдение мер власти планируют штрафовать нарушителей на 2 тыс. кубинских песо (около $80).

По словам губернатора, ограничения будут действовать по меньшей мере две недели, руководство столицы не исключает возможности их продления.

За последние две недели на Кубе было зарегистрировано более 700 заражений коронавирусом, тогда как ранее в течение месяца ежедневно фиксировалось около 10-15 случаев инфицирования. Большая часть новых заразившихся проживает в Гаване. Власти острова среди причин вспышки назвали нехватку дисциплинированности ряда граждан.

Первые три случая заражения коронавирусом были зафиксированы на Кубе 12 марта. По официальным данным, с этого числа на территории республики зарегистрировано 3 759 случаев заражения и 92 летальных исхода.