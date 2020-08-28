В Кемерове и Томске из-за тумана задерживаются прибытие и отправление 16 авиарейсов

ТАСС, 28 августа. Прибытие и обратное отправление самолетов из Москвы, Сочи, Симферополя и Екатеринбурга задерживаются в аэропортах городов Томск и Кемерово на несколько часов из-за сильного тумана в Сибири, сообщили ТАСС в пятницу представители аэропортов и транспортной прокуратуры.

"Задержка по метеоусловиям в Кемерове. Три самолета из Москвы, [по одному из] Сочи, Симферополя вылетели [в Кемерово] позже", - пояснили ТАСС в справочной аэропорта.

В Кемерове из-за сильного тумана, который стоит в городе с вечера четверга, отложено прибытие пяти утренних рейсов. Согласно данным онлайн-табло кемеровского аэропорта имени Алексея Леонова, рейсы авиакомпаний Azur Air из Сочи, "Уральских авиалиний" из Симферополя и "Аэрофлота", "Победы" и S7 из Москвы должны были приземлиться с 6:00 (2:00 мск) до 7:15 (3:15 мск), но отложены на три и более часов.

Также из-за тумана были задержано прибытие трех самолетов из Москвы, Екатеринбурга и Владивостока. Вылет в обратном направлении задержан на срок от двух до шести часов. "Все из-за тумана, по метеоусловиям задерживаются. Вылета ожидают не менее 198 человек, во Владивосток [запланирован] чартерный рейс, и регистрация пока не началась - точное число пассажиров назвать не могу. Транспортная прокуратура проводит проверку", - сообщили ТАСС в томской транспортной прокуратуре.

Кроме того, как сказали ТАСС в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, из-за тумана семь рейсов авиакомпаний S7 и Red Wings, летевшие в Новосибирск, совершили посадку на запасном аэродроме в Барнауле. Из самого Новосибирска не может вылететь рейс в Москву в связи с неприбытием воздушного судна, совершившего посадку в Барнауле.

В новость внесены изменения (07:01 мск) - добавлены подробности в пятом абзаце.